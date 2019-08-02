На 5 лет в колонию строгого режима отправится нижнекамец, который в Челнах расплачивался фальшивками

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). На 5 лет в колонию строгого режима отправится житель Нижнекамска, который в челнинских магазинах расплачивался фальшивыми деньгами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В мае 2019 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Набережные Челны задержали жителя Нижнекамска по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Как удалось выяснить полицейским, мужчина расплатился в нескольких мелких торговых точках Автограда двумя поддельными двухтысячными купюрами.

Нижнекамца признали виновным по статьям «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ближайшие пять лет он проведет в колонии строгого режима.



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