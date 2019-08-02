Заборы для тротуаров Казани изготавливают в Татарстане и Санкт-Петербурге

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани установкой заборов занимаются крупные подрядные организации, такие как «Волга-Автодор», «Каздорстрой», «Алексеевскдорстрой» и «Волгадорстрой». Изготавливают пешеходные ограждения татарстанские и петербургские производители металлических конструкций. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в СК «Казаньдорстрой».

С 2017-го по 2018 год установкой пешеходных ограждений в Казани занималась СК «Казаньдорстрой», сказали в компании. В этом году контролирует установку заборов ООО «Волга-Автодор», которое подтвердило данную информацию.

«Изначально закупали ограждения в Санкт-Петербурге. После с нами связались местные казанские производители — „Техмет“ и ООО „Нива“. Порой местные производители не справлялись, и ограждения докупали в Санкт-Петербурге», — сообщили в СК «Казаньдорстрой».

«Техмет» специализируется на изготовлении бытовых, промышленных и общественных металлоизделий и металлоконструкций. «Мы частично изготавливаем заборы для тротуаров и дорог Казани», — подчеркнули в компании «Техмет».

«Заборы устанавливает не только компания „Волга-Автодор“, но и „Каздорстрой“, и „Алексеевскдорстрой“, „Волгадорстрой“ — то есть все крупные подрядные организации, которые занимаются дорогами», — поделились в компании «Казаньдорстрой».

«Ограждения нужно устанавливать, и если порой их монтируют неправильно, то все это потом устраняется и приводится в соответствие», — подытожили в компании.



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