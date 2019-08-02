Volvo CE поддержит молодых профессионалов на мировом чемпионате WorldSkills в Казани

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Volvo Construction Equipment в сотрудничестве с официальным дилером в России «Ферронордик Машины» выступит партнером Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Компания предоставит экскаваторы и погрузчики для конкурсного задания в компетенции 49 «Обслуживание тяжелой техники».

Volvo Construction Equipment является производителем высокотехнологичного оборудования, эффективность работы которого во многом зависит от профессионализма операторов и персонала, обслуживающего машины. Компания постоянно сталкивается с проблемой дефицита квалифицированных кадров и считает повышение уровня и престижа среднего профессионального образования одной из своих приоритетных задач.

«Если верить результатам многочисленных исследований, на более высокие зарплаты в ближайшем будущем смогут рассчитывать именно обладатели рабочих профессий. Однако большинство родителей сегодня по-прежнему мечтает о высшем образовании для своих детей, а работодатели в один голос заявляют о колоссальном дефиците „синих воротничков», — рассказала руководитель отдела маркетинга Volvo Construction Equipment в России и СНГ Виктория Фомина.

«Это связано с многолетним застоем в сфере среднего специального образования и сложившимся в России отношением к человеку рабочей профессии», — пояснила она.

Стремясь исправить ситуацию, Volvo CE поддерживает такие проекты, как молодежные соревнования WorldSkills, направленные на продвижение рабочих профессий и повышение квалификации сервисных специалистов и операторов строительной техники.

«Мы были рады оказать поддержку финалу VII Национального чемпионата „Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)“ и теперь выступаем Золотым партнером мирового чемпионата в Казани, — рассказала руководитель отдела маркетинга Volvo Construction Equipment в России и СНГ Виктория Фомина. — Соревнования WorldSkills формируют уважительное отношение к среднему специальному образованию, дают молодым профессионалам шанс проявить себя и показывают, что, постоянно повышая свою квалификацию, они могут стать конкурентоспособными экспертами мирового уровня. А поддержка этих мероприятий крупными компаниями свидетельствует о том, что рынок заинтересован в грамотных специалистах рабочих профессий».