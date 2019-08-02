Абонентам Tele2 доступен безлимит в Черногории на высокой скорости

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 предлагает безлимитный Интернет без ограничений скорости в роуминге. Возможность доступна всем клиентам оператора, которые в поездке в Черногорию используют услугу «Безлимитный Интернет за границей».

Опция «Безлимитный Интернет за границей» позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Сейчас оператор вводит «другое правило» и запускает безлимитный Интернет в Черногории без ограничений скорости.

В Черногории абонентам Tele2 доступен высокоскоростной мобильный Интернет в сетях 4G. Предложением могут воспользоваться все абоненты Tele2, подключившие опцию «Безлимитный интернет за границей». Новая возможность не меняет стоимости услуги: абонентская плата составит 350 рублей в сутки и спишется со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется Интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

На прошлой неделе Tele2 запустила еще одно выгодное предложение для путешествующих в Черногорию пользователей открытых для подключения тарифов «Мой онлайн+» и «Премиум». У этих абонентов из всех регионов в поездке по Черногории исходящие вызовы в Россию теперь стоят, как дома. Специально активировать предложение не нужно — звонки домой будут автоматически расходовать пакет минут тарифного плана.

Остальные услуги связи будут тарифицироваться в соответствии с условиями международного роуминга. С подробной информацией о тарифах и дополнительных услугах Tele2 можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2: «За рубежом наши клиенты привыкли пользоваться услугами связи в таком же объеме, как дома. Поэтому мы развиваем опцию „Безлимитный Интернет за границей“ и предоставляем абонентам в Черногории настоящий безлимит — без ограничений не только по объему трафика, но и по скорости. Вместе с тем наше недавнее предложение для тарифов „Мой онлайн+“ и „Премиум“ позволяет клиентам звонить в Россию, расходуя основной пакет минут. С ним отдыхающие в Черногории и вовсе забудут, что такое дополнительные расходы на связь в роуминге. Оба флагманских предложения подключаются автоматически и бесплатно, что позволит абонентам Tele2 наслаждаться отдыхом в Черногории в самый разгар отпускного сезона».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I квартала 2019 года показатель NPS составил 45%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 16 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2 tele2.ru

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