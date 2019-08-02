Татар-информ

2 августа 2019, 20:46

Общество

В Казани отремонтировали улицу Сергея Лазо протяженностью 250 метров

Рекомендуем

Общество

В Казани отремонтировали улицу Сергея Лазо протяженностью 250 метров

Фото: Владимир Васильев, mindortrans.tatarstan.ru

Восстановительные работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В столице Татарстана в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали улицу Сергея Лазо протяженностью 256 метров, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ремонт проведен на площади 910 кв. метров», — рассказали в ведомстве. 

В ходе восстановительных работ был уложен новый слой асфальта, рабочие установили 12 новых дорожных знаков и восемь люков смотровых колодцев. 

Улица Сергея Лазо располагается в Советском районе Казани и пересекается с улицами Артиллерийская и Беговая. 

Общая сумма финансирования нацпроекта в республике на этот год составляет 5,384 млрд рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Азнакаево открыли новое здание ДОСААФ
Новости дня
20:56
В Азнакаево открыли новое здание ДОСААФ

Районный комитет организации в Азнакаево был образован в 1964 году, в этом году местная организация отмечает 55-летие.

20:51
Челнинский десантник выехал в День ВДВ на бронированной машине и привлек внимание инспекторов ДПС

Сотрудники ГИБДД предложили челнинцу во избежание возможных аварий поставить бронемашину обратно на стоянку.

20:46
В Казани отремонтировали улицу Сергея Лазо протяженностью 250 метров

Восстановительные работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

20:24
С 5 августа МФЦ начнут выдавать разрешения на охоту на барсука

Услугой могут воспользоваться граждане, имеющие охотничий билет единого федерального образца.

20:00
Ряд домов Вахитовского, Кировского и Приволжского районов временно останутся без света

Причина временных неудобств — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

19:57
С места столкновения фуры и автобуса в Татарстане госпитализировано семь человек

Авария произошла в пять часов вечера на кольцевом участке автодороги территории ОЭЗ «Алабуга».

19:42
В Мамадышском районе завершились съемки фильма «Сумбуль»

Вторая сессия съемок стартует в столице Татарстана в середине августа.

19:32
Коновалов о матче с ЦСКА: У них молодая и амбициозная команда, но будем отталкиваться от своей игры

Хавбек «Рубина» рассказал, что казанцы готовятся к встрече с армейцами в плановом режиме.

19:16
В предстоящие выходные на территории Татарстана сохранится дождливая погода

Ночью столбики термометров могут опуститься до +7..+12 градусов.

19:02
Ценные призы и поездка в Санкт-Петербург: в Татарстане подвели итог турнира по дворовому футболу

Соревнования проводились в рамках партийного проекта «Единой России».

18:50
Администрация Тарского района Омской области объяснила причины установки памятника Ермаку

Представители сибирских татар считают, что памятник «покорителю Сибири» противоречит национальной политике страны.

18:20
Перегрузки, «текучка» и дефицит кадров: депутат Светлана Захарова встретилась с врачами Татарстана

Член фракции «Единая Россия» предложила медикам формат диалога — это позволит решать профпроблемы на административном уровне.

18:06
Тренер «Рубина» о предстоящем матче с ЦСКА: «У соперника есть свое лицо»

Игра казанцев против армейцев пройдет 4 августа на Центральном стадионе Казани.

17:54
В Елабуге в 12-й раз стартовала Спасская ярмарка

Изюминкой этого года стал творческий проект «Мастеровой двор города Елабуги».

17:38
Центризбирком Татарстана попросил представителей КПРФ прекратить провокации ради самопиара

Ранее член КПРФ вызвал наряд полиции, сорвав работу комиссии ЦИК РТ.

17:35
В Челнах разыскивают мужчину, который с ножом в руках ограбил офис микрозайма

Злоумышленник зашел в офис и, дождавшись когда все клиенты выйдут, стал требовать у кассира микрозайма 7 тыс. рублей.

17:20
Иммерсивное шоу, Шурале и много музыки: в Казани впервые пройдет мультикультурный фестиваль SKAZ.KA

Мероприятие станет крупнейшим музыкальным фестивалем РФ и займет ведущее место в списке главных музыкальных фестивалей Европы, уверена глава АИР РТ.

17:05
Не плативший два года алименты челнинец отправится на исправительные работы

За два года долг челнинца перед дочерью составил почти 300 тыс. рублей.

17:04
Жители Агрызского района встретят эстафету флага WorldSkills

Церемония пройдет в рамках празднования векового юбилея станции Агрыз.

16:54
Кругосветный путешественник Андрей Невзоров даст мастер-класс на фестивале «Народная лодка»

На фестивале «Народная лодка» в Свияжске соберутся народные умельцы, собравшие лодки и другие судна из металла и досок.

16:46
Из аэропорта Казани сегодня в хадж отправилась самая большая группа паломников

Среди паломников, отправившихся в путь, – научные работники, учителя Корана в медресе и религиозных учебных заведениях, победители конкурсов.

16:35
В Казани судят вора из Тюмени, который сбежал из изолятора в Дагестане через окно для подачи еды

Мужчина два года был в федеральном розыске, поймать полицейским его удалось, когда он залез в окно одной из казанских квартир и украл драгоценности.

16:28
Лидер «Коммунистов России» в Татарстане обвинил КПРФ в создании постоянных провокаций

По словам Альфреда Валиева, отделение КПРФ в Татарстане полностью отошло от коммунистической идеологии.

16:21
Хоккеисты «Ак Барса» побывали на альметьевской буровой установке

Для спортсменов провели экскурсию и объяснили принцип работы механизмов.

16:15
Эстафета флага WorldSkills достигнет Актанышского района Татарстана

Церемония чествования флага пройдет на центральной площадке РДК (пр. Мира).

События