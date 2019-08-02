В Казани отремонтировали улицу Сергея Лазо протяженностью 250 метров

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В столице Татарстана в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали улицу Сергея Лазо протяженностью 256 метров, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ремонт проведен на площади 910 кв. метров», — рассказали в ведомстве.

В ходе восстановительных работ был уложен новый слой асфальта, рабочие установили 12 новых дорожных знаков и восемь люков смотровых колодцев.

Улица Сергея Лазо располагается в Советском районе Казани и пересекается с улицами Артиллерийская и Беговая.

Общая сумма финансирования нацпроекта в республике на этот год составляет 5,384 млрд рублей.

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