(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Валерия Белова). Врачи спасли четырехлетнего мальчика из Казани, которому собака разорвала лицо. В настоящее время ребенок находится в Детской республиканской клинической больнице, эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе республиканской больницы.

«18 июля ребенок поступил в Камский детский медицинский центр Набережных Челнов, оттуда 20 июля был переведен в нейрохирургию ДРКБ. Позже мальчика перевели в челюстно-лицевую хирургию. Операции в ДРКБ не проводились, все было сделано до нас. Сейчас состояние ребенка врачи оценивают как стабильное, ближе к удовлетворительному. Он получает общеукрепляющие процедуры», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ДРКБ.

Трагедия произошла в одной из деревень Мензелинского района РТ, куда мальчик приехал в гости вместе с семьей.

В результате нападения собаки ребенок получил различные травмы, одна из них была тяжелой – собака откусила лоскут кожи с лица. Врачи смогли пришить лоскутный фрагмент. На этой неделе мальчика планируют выписать домой.

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