В Мензелинске завершилась Спартакиада школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Накануне в Мензелинске прошло закрытие финального этапа Спартакиады школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта «Отчизны верные сыны», сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.

В соревнованиях приняли участие команды из различных районов республики, прошедшие подготовку в палаточных военно-патриотических лагерях. Главным судьей стал мастер спорта, кандидат педагогических наук Сергей Севодин.

В программу состязаний вошли различные дисциплины: парашютная и автомобильная подготовки, пятиборье, подтягивание на перекладине, военизированная эстафета, строевой смотр, неполная разборка и сборка автомата АК-74 и др.

В личном зачете по автомобильной подготовке первое и второе места заняли участники из Мензелинска Леонид Бригаднов и Владислав Балабанов, на третьем месте оказался Марат Шарипов из Апастово.

В парашютной подготовке снова проявил себя Леонид Бригаднов из Мензелинска — первое место, на втором и третьем местах оказались Денис Михайлов и Родион Владимиров соответственно (Апастово).

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