Татар-информ

2 августа 2019, 14:37

Происшествия

За присвоение части премий сотрудников экс-директор кадетской школы в РТ получил условный срок

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Происшествия

За присвоение части премий сотрудников экс-директор кадетской школы в РТ получил условный срок

56-летний экс-директор школы-интерната во всем сознался и возместил причиненный ущерб.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). За присвоение части премий сотрудников экс-директор кадетской школы-интерната в РТ получил 2 года условно, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствием и судом установлено, что в 2017-2018 годах 56-летний Ильшат Гумеров, будучи директором Камско-Устьинской кадетской школы-интерната, выписывал завышенные премии сотрудникам интерната (заместителю директора, повару, учителю, секретарю и главбуху). После сотрудники по требованию Гумерова отдавали ему часть денег», – рассказал Шептицкий.

В общей сложности экс-директор получил от подчиненных порядка 129 тыс. рублей.

Кроме того, Гумеров заключил со своим братом договор аренды его автомобиля «Лада» за 2 тыс. в месяц. При этом злоумышленник вносил в документы заведомо ложные сведения об использовании автомобиля, хотя на самом деле машиной не пользовались. Брат Гумерова, который не знал о хитрой схеме родственника, отдавал ему полученные за «аренду» деньги.

Гумеров во всем сознался и возместил причиненный ущерб. Суд признал его виновным по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных обязанностей» и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
 

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