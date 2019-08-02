Источник: в Казань из Москвы этапировали вора в законе Романа Сычева

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В казанскую исправительную колонию № 2 этапировали вора в законе Романа Сычева по кличке Сыч. Сам Сычев родом из Казани. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

В пресс-службе УФСИН России по РТ отказались комментировать прибытие Романа Сычева в казанскую колонию, сославшись на конфиденциальность информации.

«В течение десяти дней осужденный может оповестить своих близких о своем местонахождении, но также может оставить эти данные в секрете», – добавили в ведомстве.

Романа Сычева этапировали в Казань из СИЗО Московской области. Задержали вора в законе в 2016 году – полицейские обнаружили при нем оружие и наркотики. В суде ему удалось доказать свою невиновность, однако через год оправдательный приговор отменили и Сыча приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Как сообщали СМИ, суд оглашал приговор уже без участия подсудимого – на тот момент Сычев находился в розыске. Задержать его удалось только в прошлом году. При задержании у беглеца вновь обнаружили наркотики, а также поддельные документы, за что он получил новый срок. Теперь в местах лишения свободы ему предстоит пробыть до 2022 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.