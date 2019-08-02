В казанском исполкоме обсудили работу с проблемными долевыми домами

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В казанском исполкоме состоялось совещание, посвященное работе с проблемными объектами долевого строительства. Процесс идет без задержек и в соответствии с установленными графиками, сообщается на официальном портале мэрии.

«Продолжается работа по расчетам инсоляции для третьего дома по ул. Четаева проблемного жилого комплекса ООО „Фирма „Свей““ в квартале 71а, в доме ООО „Маг-Строя“ в 68-м квартале по ул. Чистопольская работы идут по графику», — указано в сообщении по итогам встречи.

Также на совещании озвучили информацию и по другим казанским долгостроям. Завершением строительства 2-го дома жилого комплекса «МЧС» будет заниматься компания «Комосстрой Казань». Сейчас застройщик занимается согласованием необходимой для этого сметной документации.

Строительство второго дома ЖК «МЧС» стартовало еще в 2012 году, однако первоначальный застройщик — фирма «Фон», так и не смог завершить работу. Переговоры с новым подрядчиком начались в конце прошлого года. В итоге уже через несколько месяцев республиканский Фонд поддержки дольщиков подписал соглашение между фирмами «Фон» и «Комосстрой Казань», а также Управлением капстроительства и реконструкции Казани.

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