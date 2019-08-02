«Нас заверили, что дома сдадут в октябре»: в ЖК «Яшьлек» в Куюках ведут строительные работы

(Куюки, 2 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Жилой комплекс «Яшьлек» в деревне Куюки Пестречинского района в Татарстане получил «зеленый свет» на завершение строительства. Сейчас на объекте ведутся работы, четыре дома ЖК будут сданы в октябре.

«Сегодня, со слов нового застройщика в лице руководителя строительной компании „Бриз“, нас заверили, что четыре дома, которые здесь есть, будут сданы к концу октября. К этому моменту уже будут решены вопросы по дорожным сетям, проведению воды и газа. Проведут электричество», — рассказал на встрече с жителями заместитель главы Минстроя РТ Ильшат Гимаев.

В настоящее время в ЖК «Яшьлек» насчитывается шесть недостроенных объектов, которые включены в «дорожную карту» РТ по решению проблем обманутых дольщиков. На объектах начались строительно-монтажные работы.

«На сегодняшний день на территории этих домов ведутся работы по восстановлению кровли, идет подготовка по газификации домов и начинается благоустройство прилегающей территории», — сообщил директор «Бриза» Андрей Беляков.

Он отметил, что строительство планируется завершить в октябре текущего года, именно тогда более ста семей смогут получить ключи от своих квартир.

«Сегодня нам пообещали, что все дома сдадут за оставшиеся два месяца, деньги уже выделены, мы надеемся, что с помощью Минстроя РТ все строительные работы завершат, и мы получим ключи от квартир», — поделилась участница долевого строительства Наталья Смольникова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в настоящее время четыре жилых дома на 27 квартир достроены в среднем на 84%, к работе над ними подключились Правительство РТ и Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

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