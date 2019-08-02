Спектакль «Алиф» участвует в международном фестивале танца в Мексике

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Участники хореографического проекта «Алиф» отправились в Мехико для участия в международном фестивале современного танца. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила администратор проекта Алена Батуллина.

Показ хореографического спектакля «Алиф» состоится в Мехико 6 августа. Как рассказала администратор проекта, в Мексику команда «Алиф» поехала в составе режиссера Туфана Имамутдинова, танцовщика Нурбека Батуллы, музыкантов Алмаза Асхадуллина, Руслана Габитова, Айдара Закирова, вокалисток Татьяны Ефремовой, Ляйсан Бикбаевой и Илюсы Хузиной. В Мексике к ним присоединится композитор спектакля Эльмир Низамов.

Расходы на дорогу труппе оплатило Министерство культуры Республики Татарстан. Алена Батуллина добавила, что Нурбек Батулла из Мексики отправится в Лос-Анджелес для участия в международном фестивале-конкурсе.

Ранее хореографический спектакль «Алиф» становился участником международного театрального фестиваля в Азербайджане, а также Днях российской культуры во Франции.

За роль в спектакле «Алиф» Нурбек Батулла был удостоен национальной театральной премии «Золотая маска». Также ожидается показ спектакля в рамках фестиваля современной татарской культуры Tat Cult Fest в Казанском Кремле.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.