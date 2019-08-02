В Казани День ВДВ начался с торжественного митинга у мемориала Победы в парке Горького

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в Казани у мемориала Победы рядом с парком Горького состоялось торжественное мероприятие с массовым построением и организованным шествием, посвященное празднованию Дня воздушно-десантных войск.

Еще задолго до назначенного времени к месту проведения стали стягиваться представители братства «крылатой пехоты». В общей сложности к началу мероприятия на площадке перед мемориалом собрались несколько сотен десантников. Открыл митинг председатель Союза десантников РТ Юрий Суворов.

«Воины-десантники и ветераны ВДВ, примите искренние поздравления с 89-й годовщиной образования воздушно-десантных войск. Этот род войск по праву считается элитой армии. Защищая свободу и независимость Родины, а также участвуя в миротворческих операциях, десантники неизменно проявляли мужество, отличную боевую подготовку и способность эффективно действовать в любых ситуациях», — поздравил он собравшихся.

С напутственными словами к ветеранам и молодым бойцам, недавно отслужившим срочную службу, обратился начальник штаба детского-юношеского движения «Юнармия» в РТ, генерал-майор Александр Бородин. «Дорогие мои, теперь уже имею право это сказать, десантники. Потому что в этом году мой внук Александр Бородин окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище и сейчас продолжает службу в десантных войсках. Весь мир восхищается этим родом войск, который создал Василий Маргелов. И я горжусь тем, что мой внук является продолжателем славных традиций воздушного десанта», — сказал он.

Начало празднования приходится на 1930 год. «Голубые береты», «Крылатая пехота», «Войска дяди Васи» — столько эпитетов, наверное, нет ни у одного рода войск. ВДВ отличается от других войск особой системой психологической подготовки бойцов. Десант учит выживать в тылу врага и выполнить поставленную задачу во что бы то ни стало. И в этом случае можно надеяться только на самого себя. В результате складывается особая система взаимоотношений — десантное братство.

«Конечно, на День ВДВ народ собирается разный, и есть перегибы. Есть разгоряченные спиртным, агрессивно настроенные бойцы. Некоторые лезут купаться в фонтаны. Но нужно, чтобы кроме этих отрицательных моментов всегда помнили тех ребят, кто прославил десант не прыжками в фонтан, а на поле боя. Бойцы ВДВ — это люди, которые много в жизни видели, но ни перед чем не останавливались. Я не могу привести ни одного примера из истории военных подразделений других стран мира, когда солдат, оказавшись в окружении, осознанно шел на смерть, выдернув чеку из гранаты», — поделился один из участников праздника Андрей Ярухин.

В заключение торжественной части праздника ветераны-десантники почтили память погибших товарищей минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Победы.

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