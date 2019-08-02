Россия и Венгрия договорились о взаимном признании дипломов и степеней

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Правительство России и Правительство Венгрии подписали соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Соответствующий документ опубликован на сайте Минпросвещения России.

В документе отмечается, что целью соглашения является облегчение взаимного признания образования и квалификации, ученых степеней, полученных в Российской Федерации и Венгрии, для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в государствах сторон в соответствии с законодательством государств сторон.

Также подчеркивается, что аттестаты об общем, среднем профессиональном и среднем специальном образовании, дипломы о высшем образовании, полученные в обеих странах, являются сопоставимыми в России и Венгрии.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Генконсульстве Венгрии в Казани появится новый консул из МИДа Венгрии. Также Генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер предложил запустить круиз по Волге для европейских туристов.

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