Татар-информ

2 августа 2019, 11:25

Экономика и финансы

Альфа-Банк вошел в топ-5 лидеров по объему выдач ипотеки

Экономика и финансы

Альфа-Банк вошел в топ-5 лидеров по объему выдач ипотеки

Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 55%.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). По итогам июня, согласно данным Frank RG, Альфа-Банк вошел в топ-5 лидеров по объему выдач ипотеки. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдач ипотеки выросла до 2,55%. Прирост ипотечного портфеля банка за месяц составил 9,5%, при этом рост рынка составил 1,4%. Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 55%.

«Количество сделок по покупке жилья с привлечением ипотеки растет, что неудивительно, учитывая, что ипотечные продукты банков становятся все более привлекательными. Сегодня Альфа-Банк предоставляет наиболее низкие на рынке ставки по ипотеке, а также один из самых технологичных сервисов по обслуживанию кредита, что позволяет банку наращивать ипотечный портфель высокими темпами», — комментирует директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов. 

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 15% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

На 1 июля 2019 года объем ипотечного портфеля Альфа-Банка составил более 55 млрд руб., что на 55% превышает аналогичные показатели на 1 января 2019 года. Средняя сумма ипотечного кредита Альфа-Банка в регионах составляет 3 млн рублей, в Москве — 5 млн рублей.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

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