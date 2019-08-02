Казанскую кольцевую железную дорогу построят из двух «полуколец»

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Железнодорожную кольцевую дорогу в столице Татарстана планируют собрать из двух полуколец и строить в два этапа. Сейчас идет проектирование первого участка пути от станции вокзал «Казань-1» до станции «Восстание-Пассажирская». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

«Идет проектирование первого этапа от „Казани“ [станция „Казань-Пассажирская“ на вокзале Казань-1] до станции „Восстание-Пассажирская“ через станцию „Лагерная“ — это первое полукольцо. Это наш перспективный проект совместно с Министерством транспорта, Республикой Татарстан. Ориентировочная стоимость — порядка 180 млн рублей», — отметил Черемнов.

Он добавил, что проект разрабатывают в новом формате, поэтому он не потребует государственной экспертизы.

Передвигаться по казанскому кольцу в перспективе станет возможно на электричках. На электропоездах можно будет добраться до Дербышек или аэропорта.

«Полукольцо позволит в принципе и до Дербышек продлить [поездку], с оборотом на пригородные поезда и напрямую выйти на аэропорт безо всякой пересадки», — сказал он.

В перспективе второе полукольцо соединит станцию «Компрессорный» с железнодорожным вокзалом «Казань-2».

Ранее стало известно, что на проект кольцевой железной дороги в Казани из бюджета Татарстана выделят более 50 млн рублей.

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