Розничное кредитование в контексте экономического роста

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В результате активных дискуссий между Минэкономразвития и ЦБ и учитывая показатели предыдущего кредитного кризиса, на российском рынке бытует мнение, что в сегменте розничного кредитования большие проблемы. Тем не менее отличия от ситуации 2013-2014 годов значительны: текущему росту кредитов не угрожает ухудшение динамики доходов населения, риск повышения ставок сейчас очень небольшой. А главное отличие от 2014 года в том, что сейчас рост кредитов не вызывает перегрева потребления. Но высокая стоимость долга требует мониторинга, и ЦБ, как ожидается, настроен затормозить рост рынка. Чтобы сделать это безболезненно, ЦБ, по всей видимости, лучше всего будет дождаться момента, когда экономика начнет получать поддержку от финансирования нацпроектов.

Опасения Минэкономразвития по поводу перегрева кредитного рынка создали уверенность в проблемности этого сегмента. В последнее время в российской экономике сложился устойчивый консенсус, что рынок розничного кредитования в России находится в кризисном состоянии. Это понимание основывается на ряде очень простых наблюдений.

Во-первых, быстрый рост розничных кредитов был предметом активных дискуссий между министром экономического развития и главой ЦБ в контексте вероятных рисков российской экономики. Во-вторых, в прошлом году ЦБ сам анонсировал два раунда мер по сдерживанию роста розничного кредитования — первый раз рисковые надбавки были повышены с сентября 2018 года; второй — в марте 2019 года — однако обе меры так и не смогли охладить этот рынок, несмотря на то, что были усилены двумя повышениями ключевой ставки — в сентябре и в декабре 2018 года.

Наконец, темпы роста розничных кредитов, судя по всему, достигли пика в последние месяцы (см Рис 1) — ситуация, которая подразумевает возможное ухудшение кредитного качества в будущем. Тем более что показатели закредитованности населения указывают на рост рисков.

Другая причина опасений заключается в том, что, используя для сравнения ситуацию на рынке розничных кредитов 2014 г. как некий ориентир для оценки рисков, можно сделать весьма негативные выводы. Объем портфеля обоих сегментов — неипотечного и ипотечного — сейчас превышает уровень 2014 г., отношение неипотечных кредитов на душу населения к средним зарплатам должно составить 145% к концу 2019 г., что приближается к 160-170% в 2013-2014 гг. Стоимость долга, которая в 2014 г. составила 4,1% совокупных доходов домохозяйств, вероятно, вырастет до 4,0% к концу 2019 г., что также говорит о накоплении рисков.

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