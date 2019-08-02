Строительство Транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» оценено в 180 млн рублей

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Строительство Транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» в Казани оценено в 180 млн рублей, проект внесен в Генплан Казани. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

Стоимость проекта оценивается в 180 млн рублей, а его реализация будет осуществляться совместными усилиями Татарстана и РЖД.

«На данный момент изучаются все аспекты этого проекта, ориентировочная стоимость порядка 180 млн рублей. На данном этапе рабочая группа, которую возглавляет заместитель генерального директора нашей компании Сергей Кобзев и министр транспорта РТ Ленар Сафин, подготовили соглашение о совместной реализации данного „Компрессорного“. Соглашение находится на окончательной проверке и в ближайшее время будет подписано, что даст ход реализации проекта», — сообщил Черемнов.

По словам замначальника Горьковской железной дороги, проект ТПУ «Компрессорный» должен быть связан с будущей станцией метро в Советском районе.

«В дальнейшей перспективе — метро, схема есть, с транспортной инфраструктурой Казани все увязывается, проект транспортной инфраструктуры утвержден. Это будет примерно, как "Казань-2"», — подытожил спикер.

В том числе о том, что строительство ТПУ «Компрессорный» внесен в Генплан Казани, корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров.

«Генеральным планом и транспортной схемой закладывается размещение в том числе и транспортно-пересадочных узлов, и „Компрессорный“ в Генплане присутствует», — отметил Кадыров.

Проектируемый комплекс транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» расположен по Сибирскому тракту. ТПУ «Компрессорный» включает в себя здание железнодорожного вокзала — 12 тыс. кв. м, здание автовокзала — 8 тыс. кв. м, торговый центр — 43 тыс. кв. м, гостиницу — 21 тыс. кв. м, многоуровневый перехватывающий паркинг — 30 тыс. кв. м и зону обслуживания — 20 тыс. кв. м.

Подробнее о том, какие изменения в дорожной сети ожидает Казань, читайте на портале События.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.