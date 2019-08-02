Татар-информ

2 августа 2019, 11:40

Экономика и финансы

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Экономика и финансы

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров — ниже ставка»: кредит можно оформить под 9,2% годовых.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 п.п. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров — ниже ставка»: кредит можно оформить под 9,2% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,7%.

Помимо новых условий клиентам, получающим ежемесячные зачисления на счет, в рамках стандартных программ банка доступны дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п., для участников программы «Люди дела» — до 0,4 п.п. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» — до 0,6 п.п. Также семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

«Согласно новой стратегии ВТБ основной задачей для нас является создание продуктов и сервисов, наибольшим образом отвечающих потребностям наших клиентов. Мы всегда делаем все возможное для того, чтобы ценовые параметры по ипотеке были еще доступнее для заемщиков. ВТБ считает задачу по снижению ипотечных ставок социально важной, поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи», — комментирует руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

По итогам первого полугодия ВТБ заключил 124 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 303 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на четверть. Ипотечный портфель банка вырос на 9,3% и на 1 июля превысил 1,53 трлн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Анатолий Фомин: За выборами в Госсовет РТ проследят 3 тыс. наблюдателей Общественной палаты РТ
Новости дня
12:01
«Башавтотранс» получил 26 новых автобусов «НЕФАЗ»

НЕФАЗы будут перевозить жителей Башкортостана по всем направлениям — автобусным сообщением охвачено более 300 населенных пунктов.

11:50
Казанскую кольцевую железную дорогу построят из двух «полуколец»

В первую очередь дорога соединит вокзал Казань-1 со станцией «Восстание-Пассажирская».

11:40
ВТБ снижает ставки по ипотеке
11:35
Два такси столкнулись на Кремлевской в Казани, один автомобиль вылетел с дороги и снес дорожный знак

ДТП с участием двух легковушек произошло накануне вечером.

11:25
Альфа-Банк вошел в топ-5 лидеров по объему выдач ипотеки
11:21
На трассе в Татарстане столкнулись две «семерки», оба водителя в больнице

ДТП произошло накануне рано утром на 40-м км автодороги Альметьевск – Азнакаево.

11:08
Новая система распределения бюджетных мест в вузах заработает в 2025 году

Университетам необходимо будет направлять заявки на то количество бюджетных мест, которое они считают для себя необходимым.

10:55
Розничное кредитование в контексте экономического роста
10:33
«Великий Болгар» вошел в десятку самых желанных фестивалей августа 2019 у туристов

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет 10 и 11 августа.

10:14
Задержан руководитель административно-технической инспекции Набережных Челнов Айрат Насыбуллин

Айрат Насыбуллин был задержан 1 августа сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Набережным Челнам.

10:03
В Челябинске поймали гадалку из Казахстана, которая «сняла» с казанской пенсионерки порчу за 2,6 млн

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

09:55
Минмолодежи РТ создаст единый реестр проектов и участников форумных кампаний

Ведомство уделяет серьезное внимание сопровождению грантовых заявок, отметил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

09:43
На видео попало, как в Казани водитель «Яндекс. Драйв» устроил дрифт на парковке

Каршеринговый автомобиль, который выписывал круги по паркингу, был замечен возле Чаши.

09:15
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале судостроительства «Народная лодка»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:12
В России начнут торговать данными владельцев «умных» авто
08:50
В Роскачестве рекомендовали заклеивать камеры и микрофоны у ноутбуков
08:28
Трамп ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
08:10
Анатолий Фомин: За выборами в Госсовет РТ проследят 3 тыс. наблюдателей Общественной палаты РТ

Общественные наблюдатели будут контролировать ход выборов в интересах избирателей, а не партий.

08:00
Строительство входящей в полилингвальный комплекс школы в Елабуге оценили в 1,2 млрд рублей

Деньги на строительство новой школы на 1224 места выделены из бюджета РТ.

07:54
Ученые изучили влияние похмелья на работу мозга
07:36
Чемпионат России по радиоориентированию собрал в Казани более ста спортсменов

Среди состязающихся были представители не только различных регионов РФ, но и зарубежных стран.

07:16
Новый резидент ТОСЭР Нижнекамска организует уникальное для Европы производство

Сейчас вся продукция из микрофибры, поступающая на российские рынки, производится в Китае.

06:59
Стало известно, сколько леса потеряла Россия в прошлом году
06:40
Системы бронирования авиабилетов обязали локализовать данные в России
06:18
Тетюшане изучили азы воинской службы и филиппинских единоборств в Высокогорском районе

На аэродроме «Куркачи» прошла профильная смена для участников молодежного правоохранительного движения Татарстана «Рубеж 2019».

События