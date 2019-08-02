«Башавтотранс» получил 26 новых автобусов «НЕФАЗ»

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Партию автобусов производства ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Республике Башкортостан, передали в адрес ГУП «Башавтотранс». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского автогиганта.

«Контракт между республиканским Госкомтрансом и официальным дилером „КАМАЗа“ на поставку 26 автобусов НЕФАЗ 5299-37-42 был заключен еще в конце 2018 года», — говорится в сообщении.

В салоне автобуса обустроены эргономичные регулируемые сиденья, оснащенные ремнями безопасности. Кроме того, «НЕФАЗы» оборудованы кондиционерами с системой обогрева салона в зимнее время, системой навигации GPS\ГЛОНАСС, тахографами, информационными комплексами.

«НЕФАЗы» будут перевозить жителей республики по всем направлениям — автобусным сообщением охвачено более 300 населенных пунктов в Башкирии и за ее пределами. Ежедневный пробег автобуса на линии в среднем будет составлять до 800 км. Также предполагается, что каждый месяц один автобус будет перевозить не менее 2 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что осенью на борту новых «КАМАЗов» появится почтовый сервис от Mail.ru.

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