Полина Шевчук

2 августа 2019, 11:21

Происшествия

На трассе в Татарстане столкнулись две «семерки», оба водителя в больнице

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Происшествия

На трассе в Татарстане столкнулись две «семерки», оба водителя в больнице

Фото: aznakaevo-rt.ru

ДТП произошло накануне рано утром на 40-м км автодороги Альметьевск – Азнакаево.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). На трассе в Азнакаевском районе Татарстана столкнулись две «семерки», оба водителя в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 6.45 на 40-м км трассы Альметьевск – Азнакаево 30-летний водитель "Жигулей" 7-й модели с признаками алкогольного опьянения, по предварительным данным, не выбрал безопасные скорость и дистанцию и совершил столкновение с "Жигулями" седьмой модели, которые двигались в попутном направлении», – рассказали агентству в ГИБДД.

От удара одну легковушку откинуло на обочину, а второй автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии оба водителя с различными травмами доставлены в больницу.
 

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