Новая система распределения бюджетных мест в вузах заработает в 2025 году

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Министерство науки и высшего образования РФ начнет внедрять новую модель распределения бюджетных мест в вузах в 2021 году, а полностью перейдет на нее в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобра РТ.

Ранее Минобрнауки РФ начало разрабатывать новую модель расчета контрольных цифр приема. «Согласно ее положениям, распределение контрольных цифр предлагается проводить в два больших этапа», — говорится в сообщении.

На первом этапе будут устанавливать общее число бюджетных мест (исходя из госгарантий и численности выпускников школ) и разбивать их по укрупненным группам направлений и специальностей и по регионам.

На втором этапе распределения контрольных цифр будет проводиться конкурс между вузами.

Отмечается, что университетам необходимо будет направлять заявки на то количество бюджетных мест, которое они считают для себя необходимым. Чтобы уложиться в общее число бюджетных мест, планируется одобрять заявки вузов не пропорционально, а последовательно — от лучших вузов вниз по списку.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.