В Челябинске поймали гадалку из Казахстана, которая «сняла» с казанской пенсионерки порчу за 2,6 млн

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Челябинске задержали лжегадалку из Казахстана, которая «сняла» с 81-летней пенсионерки из Казани порчу за 2,6 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Следствием предварительно установлено, что в период с февраля по март текущего года 61-летняя гражданка Казахстана снимала квартиру в одном из домов на проспекте Ямашева. В различные газеты она подала объявления о том, что снимает порчу, гадает и проводит различные ритуалы и обряды. Одно из таких объявлений увидела 81-летняя пенсионерка», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Пожилая женщина пришла к ясновидящей на прием в надежде избавиться от проблем. Гадалка убедила женщину, что ей необходимо пройти ритуал очищения и вывести негативную энергетику из денег. Пенсионерка поверила мошеннице и принесла ей 2 млн 650 тыс. рублей, которые хранились у нее дома. Гадалка забрала деньги, заверив, что теперь для обряда нужно время, и назначила следующий сеанс через неделю. Однако в установленный день целительницы дома не оказалось и выяснилось, что она перестала оказывать услуги.

Полицейские выяснили личность аферистки и для поимки преступницы отправились в Челябинск. 29 июля злоумышленницу задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия гадалка помещена в СИЗО.



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