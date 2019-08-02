Минмолодежи РТ создаст единый реестр проектов и участников форумных кампаний

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В ближайшем времени у Министерства по делам молодежи РТ появится единый реестр проектов и участников форумных кампаний, сообщает пресс-служба ведомства.

Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов на встрече с победителями Республиканского конкурса грантов среди детских и молодежных общественных объединений. «Реестр будет содержать информацию в табличной форме о всех участниках проекта», — говорится в сообщении.

По словам Дамира Фаттахова, ведомство уделяет серьезное внимание сопровождению грантовых заявок, чтобы качественно их подготовить и обеспечить победу татарстанских проектов.

«Важно сопровождать молодых людей, принимающих участие в форумных кампаниях, — обучать правильному оформлению документов, помогать на этапе реализации проекта, в том числе тем, кто не получил финансовой поддержки на конкурсе. Наша задача создавать максимальные условия для возможности молодежи реализовать, воплотить свою идею, проект», — подчеркнул министр.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Минмолодежи РТ впервые запустит программу грантовой поддержки проектов физических лиц. Общая сумма грантов в 2019 году составит 7 млн рублей.

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