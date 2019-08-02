(Набережные Челны, 2 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах задержан руководитель Административно-технической инспекции Айрат Насыбуллин. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Задержание одного из старожилов властных структур Автограда произошло вчера. Насыбуллина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

62-летний Айрат Насыбуллин имеет большой послужной список. В 1980 году окончил Казанский государственный медицинский институт. Начинал карьеру в качестве санитарного врача отделения коммунальной гигиены Набережночелнинской городской санитарно-эпидемиологической станции в 1982 году. В 1995 году занял место начальника Прикамской государственной региональной инспекции Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РТ. В 2001 году назначен начальником Прикамского территориального Управления Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РТ. В качестве главного эколога города Насыбуллин проработал до 2013 года. В том же году возглавил Административно-техническую инспекцию при исполкоме Набережных Челнов.

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