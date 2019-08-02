Татар-информ

2 августа 2019, 09:12

Экономика и финансыОбщество

В России начнут торговать данными владельцев «умных» авто

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Экономика и финансыОбщество

В России начнут торговать данными владельцев «умных» авто

За передачу данных автовладельцам планируют предоставлять скидки на товары и услуги.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В России с 2021 года планируют начать торговать данными владельцев «умных» автомобилей, пишет газета «Известия».

К этому моменту в стране должна быть создана единая система сбора и обработки данных от бортовых компьютеров, рассказал газете вице-президент по технологиям являющегося федеральным сетевым оператором в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко.

Собранные сведения предполагается продавать желающим проводить таргетированные рекламные кампании, направленные на автовладельцев. При этом владелец транспортного средства будет «вправе отказаться от передачи данных либо обменять их на выгодных для себя условиях на сервисы и скидки при оплате товаров и услуг», подчеркнул Белянко.

Затраты на создание сервиса должны составить от 3 до 5 млн рублей, а вся система сбора и хранения данных обойдется примерно в 3 млрд рублей. Основными пользователями должны стать автодилеры, станции техобслуживания и онлайн-магазины товаров для водителей, отмечает издание.

Сейчас в России насчитывается примерно 20 млн «умных» автомобилей, что составляет около 40% всего автопарка.  

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