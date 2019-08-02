В Роскачестве рекомендовали заклеивать камеры и микрофоны у ноутбуков

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали пользователям заклеивать веб-камеры и микрофоны у ноутбуков на то время, пока те не используются. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Это увеличит ваши шансы на приватность и спокойствие – даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит», – подчеркнули эксперты, сравнив эту меру с закрытием на замок входной двери.

Дело в том, что многие вирусы способны фиксировать нажатия клавиш, читать отправляемые сообщения и самостоятельно активировать камеры и микрофоны. «Не стоит думать, что люди, которые заклеивают камеру на ноутбуке или телефоне, параноики – скорее всего, они руководствуются знанием о том, как работают вирусы», – объяснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Для заклейки камеры можно использовать кусок непрозрачного скотча или изоленты. Кроме того, сейчас существуют специальные шторки для веб-камер.

Впрочем, сама по себе заклейка не обезопасит пользователя: необходимо не скачивать программы из сомнительных источников, а также ограничивать доступ приложений к камерам и микрофонам.

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