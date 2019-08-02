Трамп ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает издание Politico.

Конкретное содержание новых ограничительных мер пока не раскрывается. Еще в мае текущего года о подготовке второго пакета рестрикций проинформировали в Государственном департаменте США. Тогда он был назван «частью более широкой российской стратегии», отмечает RT.

Ограничительные меры вводятся в соответствии с законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны. Первый пакет санкций вступил в силу еще 27 августа прошлого, 2018 года. Он касался прежде всего продажи оружия и продукции двойного назначения.

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