Ученые изучили влияние похмелья на работу мозга

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Похмелье оказывает сильное негативное влияние на работу мозга, сказываясь на способности вести повседневную деятельность. К такому выводу пришли австралийские исследователи из Технологического университета Суинберна, пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

Участниками онлайн-опросов и когнитивных тестов стали около 100 посетителей баров в развлекательном районе Брисбена. Как правило, они решали задания утром, страдая от похмелья после вечеринок. Чем больше выпивали добровольцы, тем медленнее они отвечали на вопросы.

Одна из специалистов – доктор Сара Бенсон подчеркнула, что похмелье «ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие привычные действия».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые поставили под сомнение пользу алкоголя для профилактики инсультов.

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