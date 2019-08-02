Чемпионат России по радиоориентированию собрал в Казани более ста спортсменов

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Прошедший в Казани чемпионат России по радиоориентированию собрал в столице Татарстана более 100 спортсменов из различных регионов РФ, а также из таких зарубежных стран, как Великобритания и Литва.

«В соревнованиях, которые проходили в лесопарке “Лебяжье“ вблизи Казани и спорткомплексе “Маяк“ в Зеленодольске, приняли участие 124 сильнейших спортсмена, представлявших спортивные сборные команды 18 субъектов Российской Федерации», – отмечает пресс-служба Союза радиолюбителей России.

По итогам состязаний в дисциплине «Радиоориентирование» среди мужчин лучшим стал Богдан Родионов из Санкт-Петербурга, а среди женщин победила Наталья Гиклова из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В категории «144 МГц Классика» среди мужчин лучший результат показал Кирилл Воротников из Республики Крым, а среди женщин лучшей оказалась Елена Писаренко из Ленинградской области.

В дисциплине «3.5 МГц Классика» победителями стали Евгений Фитюлин из Рязанской области среди мужчин и опять-таки Наталья Гиклова из ХМАО среди женщин, а в дисциплине «Спринт» – Дмитрий Мельников из Пензенской области и Инга Облап из Петербурга соответственно, информирует пресс-служба Федерации радиоспорта РТ.

Состязания по спортивной радиопеленгации проходили в Казани с 25 по 30 июля. Столица Татарстана принимала их впервые, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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