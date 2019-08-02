Татар-информ

2 августа 2019, 06:59

Общество

Стало известно, сколько леса потеряла Россия в прошлом году

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Общество

Стало известно, сколько леса потеряла Россия в прошлом году

РФ ощутимо опередила другие страны по темпам уменьшения площади лесного покрова.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Россия оказалась лидером по сокращению занятой лесами площади в 2018 году. К такому выводу пришли эксперты немецкой компании Statista.

В прошлом году в РФ площадь древесного покрова уменьшилась более чем на 5,56 млн га. Оказавшаяся на втором месте Бразилия потеряла почти вдвое меньше – свыше 2,95 млн га леса.

Третьей оказалась Канада, утратившая более чем 2,1 млн га лесного покрова. На четвертой позиции разместились США с потерей почти 2,1 млн га, пятой стала Демократическая республика Конго с почти 1,4 млн га.

Кроме того, в топ-10 стран по сокращению занятой лесами площади вошли Индонезия, Китай, Малайзия, Мадагаскар и Колумбия. 

В конце июля небо над Татарстаном на несколько дней оказалось затянуто смогом от лесных пожаров на территории Сибири, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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