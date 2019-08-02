Системы бронирования авиабилетов обязали локализовать данные в России

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Системы бронирования авиабилетов обязали перенести в Россию серверы и базы данных. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Проект документа был разработан еще в прошлом, 2018 году Министерством транспорта РФ, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В ведомстве уверены, что реализация данной меры «обеспечит суверенитет при выполнении внутренних рейсов и защиту персональных данных пассажиров».

Предполагалось, что новые требования начнут действовать с 1 января 2020 года и будут воплощаться в жизнь поэтапно. Полностью процесс локализации, по словам заместителя министра транспорта Александра Юрчика, должен завершиться к 2022 году.

Сейчас большинство используемых в России систем онлайн-бронирования являются иностранными. Это американская Sabre, которую использует «Аэрофлот», испанская Amadeus, используемая S7, и так далее. Вместе с тем существуют и отечественные системы онлайн-бронирования: «Сирена-Трэвел», которой пользуются «ЮТэйр» и региональные перевозчики, а также Национальная система бронирования Ростеха.

По оценке экспертов, новация может привести к тратам авиаперевозчиков в размере сотен миллионов долларов и, соответственно, к подорожанию авиабилетов, отмечает The Bell.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.