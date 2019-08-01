Анатолий Фомин: За выборами в Госсовет РТ проследят 3 тыс. наблюдателей Общественной палаты РТ

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Прозрачность выборов в Государственный Совет Татарстана VI созыва обеспечит корпус общественных наблюдателей, состоящий из 3 тыс. человек. Их главная цель – проследить, чтобы голосование прошло в строгом соответствии с законом. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» заявил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Он напомнил, что практика направлять на выборы общественных наблюдателей появилась в Татарстане несколько лет назад. По его словам, новый инструмент полностью себя оправдал, повысив доверие к избирательному процессу. Корпус общественных наблюдателей примет участие и в сентябрьских выборах в республиканский парламент.

«Главная цель работы наблюдателей – соблюдение избирательного законодательства России и Татарстана. Наши наблюдатели не вмешиваются в избирательный процесс, осуществляют объективное наблюдение», – отметил Анатолий Фомин.

Он добавил, что на избирательных участках также могут присутствовать и другие наблюдатели – от политических партий. Однако партии преследуют свои цели – борьбу за власть и получение максимального количества мандатов.

«Иногда между наблюдателями разных партий прямо на участках возникали спорные моменты. У общественных наблюдателей такого интереса нет, их единственная задача – чтобы все было в рамках закона», – заключил руководитель Общественной палаты РТ.

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