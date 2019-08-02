В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале судостроительства «Народная лодка»

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 2 августа, в 13.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвящённая фестивалю судостроительства «Народная лодка», который пройдет 3 и 4 августа 2019 года на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

В мероприятии примут участие директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, генеральный директор архитектурной мастерской «Старая Казань» Павел Тиняев и яхтсмен Андрей Богданов.

На пресс-конференции расскажут о программе фестиваля «Народная лодка», комплексе различных тематических площадок, связанных с деревянным судостроением, традиционной деревообработкой, обычаями и бытом жителей Волжских прибрежных поселений. А также расскажут о кульминации фестиваля — настоящей гонке на гребных лодках, о параде судов и др.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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