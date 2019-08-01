Тетюшане изучили азы воинской службы и филиппинских единоборств в Высокогорском районе

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). На территории аэродрома «Куркачи» Высокогорского района Татарстана состоялась республиканская летняя профильная смена для участников молодежного правоохранительного движения РТ «Рубеж 2019», пишет газета «Авангард».

Тетюшский район представляли активисты отрядов профилактики правонарушений Тетюшской школы № 2 и Бакрчинской школы, а также студенческой службы безопасности Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты.

Тетюшане, как и их ровесники, учились работать в команде, постигали основы воинской службы, играли в лазертаг, участвовали в филиппинских единоборствах, занимались туризмом, испытывали свои силы в военизированной игре «Полоса выживания», а также посещали культурные мероприятия.

Состоялись встречи с яркими личностями республики, мастер-классы, интерактивные образовательные лекции, веревочный курс. Ребята организовывали творческие вечера и участвовали в спортивных состязаниях.

«Смена была очень насыщенной, интересной, мы многому научились и приобрели новых друзей», – поделились возвратившиеся в родной город активисты правоохранительного молодежного движения.

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