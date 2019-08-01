В Заинске откроют памятник воинам Воздушно-десантных войск

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В День Воздушно-десантных войск во 2-м парке Заинска откроется памятник воинам воздушно-десантных войск. Событие состоится 2 августа, передает «Заинск-информ».



Изначально данный парк планировалось сделать местом мемориальной славы, поэтому и памятник было решено поставить именно здесь.



Идея создания скульптуры принадлежит участникам заинского десантного братства. Они собрали денежные средства и попросили заинского известного художника и скульптора Фазыла Шиапова воплотить идею. На изготовление памятника у скульптора ушло около полутора лет. Скульптура отлита из бетона и установлена на гранитном постаменте.



Шиапов рассказал, что изначально этот парк задумывался как парк боевой славы. «Тут должны быть все рода войск. Это необходимо, прежде всего, для патриотического воспитания молодежи», – отметил мастер кисти.



Десантники-добровольцы активно включились в работу и помогали скульптору в установке памятника и благоустройстве территории вокруг монумента. Так, в Заинске появилось официальное место поклонения бойцам Воздушно-десантных войск.

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