Новый резидент ТОСЭР Нижнекамска организует уникальное для Европы производство

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Компания «Микрофибра» стала девятым резидентом ТОСЭР «Нижнекамск» – накануне проект окончательно утвердили, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Технология замкнутого цикла предусматривает все стадии получения готовой продукции из микрофибры. На предприятии будут перерабатывать сырье и шить текстильные изделия. Конечной продукцией будет включать множество изделий для уборки из инновационного материала.

Ни в России, ни в Европе нет аналогичных производств. Вся продукция, поступающая на российские рынки, завозится из Китая.

Микрофибра представляет собой тонкие волокна, которые в десятки раз тоньше человеческого волоса. Для производства требуется высокотехнологичное оборудование. Впервые микроволокно стали производить в Японии еще в 70-х годах прошлого века. Это стало прорывом в текстильной промышленности. Настоящая же революция случилась в начале 90-х годов, когда шведские ученые сделали нить тоньше еще в восемь раз.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ТОСЭР Татарстана пополнились новыми резидентами.

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