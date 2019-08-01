Татар-информ

2 августа 2019, 04:05

Общество

Показательные выступления проведут ветераны Воздушно-десантных войск в Бугульме

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Общество

Показательные выступления проведут ветераны Воздушно-десантных войск в Бугульме

Фото: архив

В шесть вечера на центральной площади города состоится праздничный концерт.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Десантники Бугульминского района отпразднуют 89-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск, пишет «Бугульминская газета».

Отделение межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Бугульминского района приглашает жителей и гостей города на праздничные мероприятия, которые пройдут в городе 2 августа.
Согласно программе в 10 утра запланировано торжественное возложение цветов к мемориалу «Вечная слава».

В шесть вечера на центральной городской площади состоится праздничный концерт и показательные выступления ветеранов Воздушно-десантных войск.

Ранее глава «Союза десантников» Бугульмы Эльдар Рамазанов рассказал, для чего бойцы разбивают бутылки о голову, а также отметил, что за последние годы десантники города начали отмечать праздник в кругу семьи и друзей, проводя различные спортивные и общественные мероприятия.

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