В Нижнекамске готовят к сдаче два новых детсада и школу «Тема-37»

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Два новых детских сада, общеобразовательная школа «Тема-37» совсем скоро откроют двери для своих воспитанников. Ход строительства данных объектов близится к завершению, остаются заключительные работы по благоустройству прилегающих к объектам территорий. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Ход работы находится на контроле главы района, мэра Нижнекамска Айдара Метшина, который вместе со своими коллегами и журналистами проинспектировал данные объекты.





Детсады в 35-м и 49-м микрорайонах возведены в рамках национального проекта «Демография». Дошкольные учреждения будут иметь статус центра развития ребенка. В каждом из них созданы по 14 групп, включая шесть ясельных, куда будут принимать малышей в возрасте от двух до трех лет.

Сейчас воспитатели вместе со строителями активно занимаются подготовкой к сдаче объектов.

Жители 45-го микрорайона с нетерпением ждут 1 сентября, с началом учебного года откроется новое образовательное учреждение – школа «Тема-37». Преподавать здесь будут по системе «Школа без отстающих» с применением принципов гуманной педагогики Шалвы Амонашвили.

Дизайн новой школы отличается от традиционных классных комнат: в каждом учебном кабинете, помимо привычных досок, присутствуют еще и интерактивные. Школа оборудована большой открытой спортивной площадкой и игровой зоной. В современном спортивном зале организован скалодром, который позволит проводить всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.

Параллельно ведутся работы по обустройству подъездных путей и пешеходных зон к новой школе в рамках проекта «Безопасная дорога к школе».

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