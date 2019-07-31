Татар-информ

2 августа 2019, 01:35

Общество

Жильцы многоквартирных домов Болгара присоединились к проекту «Наш двор»

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Общество

Жильцы многоквартирных домов Болгара присоединились к проекту «Наш двор»

Фото: spas-rt.ru

В Болгаре в рамках программы «Наш двор» стартовали встречи с жильцами многоквартирных домов.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В рамках обсуждения программы «Наш двор» в Болгаре состоялась первая встреча с жильцами пяти многоквартирных домов, расположенных по улице Горького, пишет газета «Яна тормыш».

Встреча состоялась при участии кандидатов в депутаты Госсовета РТ, главы района Камиля Нугаева, председателя совета директоров ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоата Валиева, начальника правового отдела МВД по РТ Александра Чубарова. На мероприятии также присутствовали представители управляющей компании, БТИ, старшие по домам.

Камиль Нугаев, обращаясь к собравшимся, отметил, что данные встречи необходимы для благоустройства дворов. Вместе с жильцами необходимо решить, как будут выглядеть дворовые территории, что можно и нужно сделать.

Обсуждение проходило активно, жильцы с одобрением отнеслись к намеченным преобразованиям дворовых территорий и высказывали свои предложения, которые были связаны с расположением детских и спортивных площадок, скамеек, беседок и других малых архитектурных форм. В последующем все предложения будут внесены в Министерство строительства и архитектуры РТ для подготовки проектов, с которыми ознакомят жильцов.

Проект «Наш двор», поддержанный Президентом РТ Рустамом Миннихановым, стартует уже в следующем году. За пять лет планируется обследовать, паспортизировать и благоустроить дворы в городах, райцентрах, поселках республики.

 

 

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