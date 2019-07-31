Татар-информ

2 августа 2019, 02:30

Культура

В Нурлатский район с перекрестным концертом приехали аксубаевцы

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Культура

В Нурлатский район с перекрестным концертом приехали аксубаевцы

Фото: nurlat-tat.ru

Худрук ансамбля «Родник» беловского Дома культуры Тамара Андреева отметила, что артисты привезли сюда самые лучшие свои номера и песни.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Первый в этом году перекрестный концерт состоялся в селе Богдашкино Нурлатского района. С творческим визитом к жителям села приехали самодеятельные артисты соседнего Аксубаевского района, пишет газета «Дружба».

Худрук ансамбля «Родник» беловского Дома культуры Тамара Андреева отметила, что артисты привезли сюда самые лучшие свои номера и песни.

«Искренне верим, что они понравятся нурлатцам. К тому же это наше первое выступление в новых костюмах, которые мы сшили благодаря поддержке Президента Республики Рустама Минниханова», – отметила гостья.

Местные жители тепло приветствовали артистов – с их творчеством они уже знакомы. Три года назад аксубаевцы также приезжали в нурлатское село с перекрестным концертом.

«И тогда, и сегодня он прошел душевно, по-семейному», – поделилась заведующая сектором богдашкинского Дома культуры Валентина Ерусланова.

Концертная программа, которую представили артисты, была разнообразна – со сцены звучали русские, чувашские и татарские композиции. Исполнители искренне делились не только своим мастерством, но и настроением, так что зрители не смогли усидеть на месте и сами пустились в пляс.

Начальник отдела культуры Аксубаевского района Алексей Тимирясов подчеркнул, что необходимо укреплять дружеские и культурные связи. «Живем по соседству, вместе отмечаем национальные праздники Сабантуй, Уяв, у нас много общего», – отметил руководитель.

В последние годы сложилась традиция – по инициативе Минкультуры РТ между коллективами домов культуры районов проводятся перекрестные концерты. Они больше напоминают встречи старых добрых друзей, и все стараются поддержать данную инициативу.

Вскоре нурлатцы нанесут ответный визит соседям. Специалист Центра развития культуры Гузель Самерханова сообщила, что 16 августа артисты района порадуют богатой творческой программой жителей села Старое Узеево Аксубаевского района.

 

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