Татар-информ

2 августа 2019, 05:42

Культура

В Верхнеуслонском районе выбрали лучшие дома культуры и сельские клубы

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Культура

В Верхнеуслонском районе выбрали лучшие дома культуры и сельские клубы

Фото: vuslon.ru

На зональном этапе конкурса Верхнеуслонский район представят три учреждения культуры – Шеланговский и Кильдеевский СДК, Клянчинский сельский клуб.

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе выбрали лучшие учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений, пишет газета «Волжская новь».

В муниципальном этапе республиканского конкурса «Лучший сельский клуб и сельский Дом культуры» в этом году приняли участие 25 сельских клубов и домов культуры Верхнеуслонского района.

Для удобства конкурсантов район разделили на три зоны – Шеланговскую, Майданскую и Кураловскую, финальный этап состоялся в Верхнем Услоне. На финальных выступлениях за выход в зональный этап конкурса и за звание «лучшего» боролись 13 сельских культурно-досуговых учреждений.

Выступая с устной защитой, культработники познакомили членов комиссии, коллег и зрителей с материально-технической базой своего учреждения, основными направлениями работы, рассказывали о клубных формированиях, которые работают на базе их учреждений, о наиболее ярких и пользующихся успехом у сельчан мероприятиях и многом другом, отвечали на устные вопросы.

Далее артисты художественной самодеятельности представили на сцене свои лучшие творческие номера. Профессиональными номерами удивили представители сел Коргузы, Печищи, Куралово, деревни Патрикеево порадовали своими талантами вокальные ансамбли из Майдан и Кильдеева. У этих коллективов появился большой стимул – расти и развиваться, ведь, по словам культработников, теперь у них есть аккомпаниаторы – гармонист и баянист.

Глава Кильдеевского сельского поселения Виктор Бурдин лично приехал и поддержал конкурсантов. Из глав поселений района он был единственный, кто «болел» за своих работников.

В итоге на зональном этапе конкурса Верхнеуслонский район представят три учреждения культуры – Шеланговский и Кильдеевский СДК, Клянчинский сельский клуб.

 

 

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