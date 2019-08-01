Татарстанка Альфия Шакирзянова выиграла грант на съемки документального фильма

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Представительница Татарстана, молодой режиссер Альфия Шакирзянова стала одной из победительниц грантового конкурса 11-й смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», сообщают организаторы.

Девушка представила на форуме проект документального короткометражного фильма «ЭкоЛогично», в результате участница выиграла 320 тыс. рублей на его реализацию.

«Документальный фильм повествует об экологичной культуре, где главным героем является экопросветитель из Татарстана Кира. Она на личном примере сталкивается с проблемами общества, в частности, с неосознанностью людей, которые не принимают и не понимают идеи сортировки мусора и сокращения потребления пластика», — рассказала автор идеи, отметив, что после просмотра ленты каждый человек сможет сделать выбор в пользу экологичного образа жизни.

Шакирзянова закончила Казанский государственный институт культуры и искусств по специальности «Режиссер неигрового кино».

Всего в категории «Видеоконтент смены» на конкурс было подано 99 заявок, гранты получили 30 человек. На проекты выделили более 14 млн рублей.

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