Этой ночью в Иннополисе специалисты обсуждают вопросы развития цифровой экономики России

(Иннополис, 1 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На первую ночную конференцию IT Nights в Иннополисе прибыло более полутысячи специалистов для обсуждения самых важных вопросов, связанных с развитием компьютерных технологий и цифровой экономики.

«Темы докладов практически полностью повторяют темы дорожной карты развития цифровой экономики в России. Здесь рассматривают вопросы сбора и обработки больших данных, искусственного интеллекта, дополненной реальности, мобильной и облачной безопасности и синергии компьютерных технологий с другими сферами — медициной, лингвистикой», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко.

Докладчиков на конференцию тщательно отбирал программный комитет из 20 жителей Иннополиса.

«Брали далеко не всех. Более 100 спикерам отказали», — рассказала организатор мероприятия Татьяна Безуевская.

Всего на двухдневную конференцию IT Nights зарегистрировались 800 участников, свыше 500 из них уже приехали и заселились в кампус Университета Иннополис. Больше всего участников прибыло из Москвы и других регионов страны.

«Ожидали, что большая часть айтишников будет из республики, но все оказалось не так, из Татарстана здесь около 20% участников», — рассказали организаторы.

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