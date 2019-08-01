Татар-информ

1 августа 2019, 23:08

Культура

В Казани к чемпионату Worldskills открыли выставку с картинами советских художников «Слава труду!»

Культура

В Казани к чемпионату Worldskills открыли выставку с картинами советских художников «Слава труду!»

Фото: Рамиль Гали

В рамках выставки также представлена виртуальная подборка фотографий, запечатлевших повседневный труд советского человека.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани, в галерее «Хазине», к чемпионату Worldskills-2019 открыли выставку под названием «Слава труду!», на которой представили произведения советских авторов и архивные фотографии рабочих.

Здесь выставлены живописные полотна советской эпохи, с помощью которых посетители смогут проследить историю развития темы труда на протяжении семидесяти лет. Представлены работы таких художников социалистического реализма, как братьев Смолиных, Алексея Ткачева, Бориса Давыдова, Вячеслава Жемерикина.

«Труд представлен самый разнообразный — от колхозного промысла до строительства заводов и городов, и картины представляют своего рода летопись труда от 30-х до 80-х годов», — рассказала советник директора ГМИИ РТ по национальному искусству Дина Ахметова.

В рамках выставки представлена также виртуальная подборка фотографий известного фоторепортера ИА «Татар-информ» Рамиля Галиева (Гали) на экране.

«У Рамиля Гали есть целая серия фотографий конца 80-х годов, как раз того периода, которому посвящена выставка. То есть у нас представлена как живопись, так и реальная жизнь на архивных фотографиях», — добавила Ахметова.

Всего в подборке 80 фотографий советского периода, посвященных рабочим профессиям и трудовым будням народа.

«Быть в этих стенах с известными художниками — большая честь, и надеюсь, мои фотографии украсят и создадут настроение этой выставке», — сказал фоторепортер Рамиль Галиев.
 

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