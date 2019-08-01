В Казани проходят общественные слушания по благоустройству дворов

(Казань, 1 августа «Татар-информ», Артур Казанцев). Активисты «Единой России» провели общественные слушания в одном из казанских дворов. Обсуждения с местными жителями прошли в рамках республиканской акции «Наш двор — территория добрососедства».

В ходе встречи председатель региональной общественной организации РТ «Под крылом семьи» Изольда Жуйкова презентовала проект «Наш двор — территория добрососедства» и обратилась к членам Общественной палаты РТ с предложением поддержать его и принять в нем самое активное участие.

«В этом дворе от жителей мы получили наказы по капитальному ремонту дорог, сносу гаражей, которые им мешают. Также жители задавали вопросы по озеленению и освещению двора», — сказала активист «Единой России» Изольда Жуйкова.

Общественные организации включились в обсуждение и формирование предложений в программу благоустройства и ремонта придомовых территорий «Наш двор», которые будут переданы в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

«В этом дворе не хватает эстетики, не скажу, что двор пустой, вроде есть и зелень, и дорожки, но здесь все очень хаотично. Для детей необходимо сделать современную игровую площадку, удобный заезд во дворы, новую пешеходную зону и, конечно, озеленение», — отметил директор театра оперы и балета Рауфаль Мухаметзянов.

Ключевым мероприятием акции станет конкурс по трем номинациям: «Рисунок», «Фото», «Видеоролик». По его результатам будут определены работы-победители, на основе которых будет создаваться социальная реклама.

«У нас во дворе проблемы с дорогами, ещё попросили заняться вопросами озеленения двора и высадить деревья», — поделилась местная жительница Халиса Султанова.

Одна из основных задач акции «Наш двор — территория добрососедства» — продвижение идей добрососедства, попытка через развитие контактов между жителями многоквартирных домов смягчить чувство одиночества, сократить рост отчуждения и социальной напряженности.

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