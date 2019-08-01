Должник из Татарстана заплатил 150 тыс. рублей алиментов, чтобы продать свой автомобиль

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Должник из Татарстана заплатил 150 тыс. рублей алиментов маленькому сыну, чтобы продать свой автомобиль. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«Житель Татарстана не исполнял решение суда о выплате алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего сына. Сумма задолженности превысила 150 тыс. рублей», – рассказали Лилия Халимова.

Тогда судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении легковушки «Хендэ», принадлежащей должнику. Когда мужчина решил продать свою машину, ему пришлось вначале погасить полностью долг по алиментам. Только после этого запрет был снят. Теперь алименты ежемесячно удерживаются с зарплаты мужчины.



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