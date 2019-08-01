Татар-информ

1 августа 2019, 21:33

Происшествия

Короткое замыкание в мансарде стало причиной эвакуации кафе «Арзу» в Альметьевске

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Происшествия

Короткое замыкание в мансарде стало причиной эвакуации кафе «Арзу» в Альметьевске

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Короткое замыкание в мансардном этаже стало причиной эвакуации кафе «Арзу» в Альметьевске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 19.17 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что произошло задымление в кафе "Арзу"», – уточнили в МЧС

На место ЧП прибыли пожарные ПСЧ №9, где установили, что на мансардном этаже здания сильное задымление, но открытого огня нет. Еще до прибытия огнеборцев пять сотрудников кафе самостоятельно вышли на улицу.

Обследовав помещение, пожарные выяснили, что произошло короткое замыкание без горения. В результате происшествия никто не пострадал.


 

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