Венгерский художник о столице Татарстана: В Казани мне нравится мультикультурализм

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Центре современной культуры «Смена» открылась выставка венгерского художника, иллюстратора Иштвана Ороса под названием «Иллюзия в графике и плакате». Художник поделился своими впечатлениями от приезда в Казань и признался, что город ему понравился прежде всего своим мультикультурализмом.

«Я приехал на короткий период времени. В Казани я второй день, но мне уже нравится этот город и нравится мультикультурализм — соседство русской и татарской культур. Сегодня мы побывали в Свияжске, который мне тоже безумно понравился», — поделился художник.

«Я родился, когда Венгрия была в сфере интересов Советского союза, и поэтому я вырос на русской культуре и литературе. Для меня Россия всегда была интересной страной», — сказал Иштван Орос.

Казань стала третьим городом (после Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода), где художник представил свою выставку.

«Мой сын, узнав, что я еду в Казань, рассказал мне, что здесь была известная группа медиахудожников „Прометей“. Он про них знает, поскольку сам занимался видеоартом», — добавил художник.

На выставке представлено 39 графических листов, 5 трехмерных объектов и 40 плакатов, среди которых есть и афиши театральных постановок, фестивалей, плакаты об актуальных социальных вопросах.

Художник прибегает в своих работах к визуальным парадоксам и пространственным иллюзиям, при этом следуя традиционным техникам рисования, зачастую отсылая зрителя к персонажам и событиям из истории искусства.

«Мы рады, что периодически появляются такие выставки в Казани, которые представляют разные сегменты венгерской культуры», — отметил ценность события временный поверенный в делах Генконсульства Венгрии в Казани Ласло Дароци.

Выставка организована Центром современной культуры «Смена», Генконсульством Венгрии в Казани, Венгерским культурным центром в Москве и Венгерской академией искусств.

Иштван Орос — венгерский художник, дизайнер, писатель, поэт и режиссёр. Он окончил факультет графического дизайна Художественного университета искусств и дизайна им. Мохой-Нади в Будапеште, работал в театре сценографом, декоратором, актером и позже увлекся анимацией и искусством плакатов. Одним из его учителей был Эрнё Рубик, создатель известной головоломки.

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