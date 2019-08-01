Ольга Павлова: Люди труда – золотой фонд успехов и достижений сильной России

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле открылась выставка «Слава труду». В открытии приняла участие депутат Госдумы РФ Ольга Павлова. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Павлова поприветствовала присутствующих от имени депутатского корпуса ГД РФ и от себя лично как от члена думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, члена Федерального оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в городе Казани в 2019 году.

На выставке представлены работы советских художников, изображающие человека труда.

«Люди труда — это золотой фонд успехов и достижений сильной России. Своими трудовыми подвигами эти люди создавали мощную индустрию, ковали победу в тылу во время Великой Отечественной войны», — отметила Павлова. Она также напомнила, что 2019 год объявлен в Татарстане годом рабочих профессий.

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